Chi vuol essere milionario?, puntata storica: dopo 9 anni il quiz si apre con la domanda da un milione. Ecco chi è il concorrente Enrico Remigio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La puntata di “Chi vuol essere milionario?” di stasera rischia di entrare nella storia. Il quiz di Gerry Scotti, nove anni dopo l’ultima volta, si aprirà con la domanda da un milione di euro. Chi vuol essere milionario, stavolta? Enrico Remigio, il concorrente che nella scorsa puntata ha risposto correttamente alle 14 domande che lo separano dal milione. Trent’enne nato a Scafa, in provincia di Pescara, Enrico Remigio lavora a Singapore come sales manager per la filiale del sud-est asiatico della KTM, una casa motociclistica di origine austriaca. Una laurea all’Università Bocconi in Business Adminstration and Management, una specializzazione in Marketing Management, un passato in Cina e in Thailandia come produce manager. Dalla cultura generale alla musica, Enrico ha dimostrato di sapere (quasi) tutto. Solo un paio di errori durante le 14 domande, “superate” con ... ilfattoquotidiano

