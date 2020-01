Chi vuol essere Milionario? Gerry Scotti leggerà la domanda da 1 milione di euro, stasera su Canale 5 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questa sera, su Canale 5, il concorrente Enrico Remigio proverà a dare la risposta giusta alla domanda da 1 milione di euro. comingsoon

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - giannigipi : Nota per chi è un pochino di coccio: Dire che fare questa cosa fa schifo non esclude che la cosa che ha fatto la si… -