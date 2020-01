Chi Vuol Essere Milionario Enrico Remigio vince un milione di euro con Gene Cernan (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Chi Vuol Essere Milionario Enrico Remigio vince un milione di euro, è il quarto nella storia del quiz italiano di Gerry Scotti Il primo ospite di Gerry Scotti a Chi Vuol Essere Milionario 2020 vince un milione di euro. Lui è Enrico Remigio, settimo concorrente a leggere l’ultima domanda e quarto a vincere un milione di euro in tutta la storia di Chi Vuol Essere Milionario. Il quesito è stato il seguente: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna? Le quattro risposte: A



Il simbolo della pace; B



Le iniziali della figlia; C



God Bless America; D



Gene Was Here. Dopo circa un’ora, Enrico Remigio ha optato coraggiosamente per la lettera B. Gerry Scotti, con la suspense che ha da sempre contraddistinto il quiz italiano più seguito al mondo, ha comunicato la risposta esatta con un semplice TDC, le iniziali della ... spettacoloitaliano

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… -