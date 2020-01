Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio vince 1 milione di euro! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? Per la prima volta, dopo nove anni, a Chi vuol essere milionario? un concorrente (Enrico Remigio) ha letto la domanda da 1 milione di euro. Gerry Scotti è tornato alla grande in onda con un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di quiz. Ecco la domanda da 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna? A. Il simbolo della pace B. Le iniziali della figlia C. God Bless America D. Gene Was Here Ha deciso di dare la risposta (la B.) e… Enrico Remigio ha vinto un milione di euro! Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio vince: “Non ci credo” Dopo nove anni Gerry Scotti ha provato l’ebbrezza di leggere la domanda da 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario?. Grande ... lanostratv

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - QuiMediaset_it : A #ChiVuolEssereMilionario @Gerry_Scotti legge la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni… -