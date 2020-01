Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio: tensione per il campione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chi vuol essere milionario? Chi è il concorrente Enrico Remigio A quei pochi fortunati capita una sola volta nella vita leggere la domanda da un milione di euro a Chi vuol essere milionario? di fronte al conduttore Gerry Scotti. Privilegio che questa sera, su Canale 5 alle 21.10, potrebbe toccare al concorrente Enrico Remigio che, la scorsa settimana, ha vinto 300mila euro grazie alla sua cultura e capacità di ragionamento. Nato a Scafa (provincia di Pescara), il trentenne Enrico Remigio lavora a Singapore come sales manager per la filiale sud-est asiatico della KTM (casa motociclistica di origine austriaca). Laureatosi all’Università Bocconi in Business Adminstration and Management, con una specializzazione in Marketing Management, Enrico ha un passato in Cina e in Thailandia come produce manager. Appassionato di cultura generale e di musica, è fidanzato con una ragazza ... lanostratv

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - giannigipi : Nota per chi è un pochino di coccio: Dire che fare questa cosa fa schifo non esclude che la cosa che ha fatto la si… -