Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio ha vinto un milione di euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Enrico Remigio ha risposto correttamente all’ultima domanda posta da Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario, riguardante la scritta che lasciò Gene Cernan sul suolo lunare. La risposta corretta, le iniziali della figlia, è stata accesa da Remigio, che ha così vinto il montepremi finale. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro. In passato, in Italia, solo altre tre volte è stato vinto il montepremi finale e i fortunati vincitori sono stati: Francesca Cinelli nel 2001, Davide Pavesi nel 2004 e Michela De Paoli nel 2011. L'articolo Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio ha vinto un milione di euro proviene da Trash Italiano. trendit

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… - QuiMediaset_it : A #ChiVuolEssereMilionario @Gerry_Scotti legge la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni… -