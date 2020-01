Chi Vuol Essere Milionario?: Enrico Remigio ha vinto il milione di euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Enrico Remigio Enrico Remigio ce l’ha fatta. Nel corso della puntata di Chi Vuol Essere Milionario?, andata in onda questa sera su Canale 5, il concorrente – originario di un paesino in provincia di Pescara – ha risposto correttamente alla quindicesima domanda del quiz serale di Gerry Scotti, portandosi a casa il montepremi in palio consistente in 1 milione di euro. Dopo vari ragionamenti, Remigio ha scelto infatti di rispondere all’ultima domanda, indovinando che Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna, ha inciso sul suolo lunare le iniziali della figlia Teresa Dawn (come riportato dall’opzione b). Scartate quindi le altre tre ipotesi: a) il simbolo della pace, c) la frase God Bless America e d) la frase Gene Was Here. Enrico è quindi il quarto concorrente a stringere l’assegno dell’ambito bottino. Prima di lui sono riusciti ... davidemaggio

“Quali dita della mano - sollevata insieme - indicano la parola “Ti amo” | Domanda “ Chi Vuol essere milionario” : “Quali dita della mano , sollevata insieme , indicano la parola “Ti amo” | Domanda “Chi vuol essere milionario” “Quali dita della mano , sollevata insieme , indicano la parola “Ti amo”?. La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. Le opzioni erano: indice-mignolo, pollice-indice-mignolo, pollice-mignolo, indice-medio. La risposta corretta è: pollice, indice, ...

Chi Vuol essere milionario - Enrico Remigio vince 1 milione di euro : Chi vuol essere milionario , Enrico Remigio vince 1 milione di euro . Il concorrente pescarese ha trionfato rispondendo all’ultima domanda. Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mi se piede sulla Luna? Era questa la domanda da 1 milione di euro . Enrico Remigio aveva cinque alternative, quattro di risposta e quella di […] L'articolo Chi vuol essere milionario , Enrico Remigio vince 1 milione di euro è ...

Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “ Chi Vuol essere milionario” : Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” Enrico Remigio , 30 anni, il quarto concorrente della storia di “Chi vuol essere milionario” ad aver vinto l’intero montepremi del quiz: un milione di euro . Remigio ha risposto alla domanda da un milione nella puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, dopo aver compiuto una scalata esaltante nella puntata precedente. L’ultima domanda ...

Chi Vuol essere milionario - ha vinto Enrico Remigio : il milione è suo : Il 30enne Enrico Remigio è riuscito ad entrare nella storia di Chi vuol essere milionario come il quarto concorrente ad essere riuscito a vincere il milione di euro. Il giovane manager originario di Pescara, ma residente a Singapore, ha infatti risposto correttamente alla domanda da un milione di euro mettendo la parole fine all’emozionante cavalcata cominciata una settimana fa nella precedente puntata del programma condotto da Gerry ...

Chi Vuol essere milionario? Enrico Remigio vince 1 milione di euro! : Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? Per la prima volta, dopo nove anni, a Chi vuol essere milionario? un concorrente ( Enrico Remigio ) ha letto la domanda da 1 milione di euro. Gerry Scotti è tornato alla grande in onda con un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di quiz. Ecco la domanda da 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, ...

Enrico Remigio vince a Chi Vuol essere milionario : la ‘manina’ di Gerry : Enrico Remigio vince il milione a Chi vuol essere milionario : la ‘manina’ di Gerry , Twitter esulta Da Singapore con furore: Enrico Remigio è giunto all’ultima domanda del celebre quiz show timonato da Gerry Scotti ‘Chi vuol essere milionario ?. Questa l’ultima fatica da affrontare per il 30enne originario di Pescara: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare […] L'articolo Enrico Remigio vince a Chi vuol ...

Chi Vuol essere Milionario : Enrico ha vinto 1 milione di euro : Puntata imperdibile per Chi vuol essere Milionario ? stasera mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Gerry Scotti ha letto al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro . Non succedeva da 9 anni. Eccola: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?. Le risposte sono: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della figlia, C) Gold Bless America, D) Gene Was Here. La ...

Chi Vuol essere milionario? - Enrico Remigio vince Un Milione di euro : Straordinaria puntata questa sera, Gerry Scotti ha letto per la settima volta nella storia del programma la domanda n.15 quella da un Milione di euro . Una domanda non semplice, “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?” e la risposta è la B, ovvero le iniziali della figlia. Enrico Remigio dopo circa un ora di ragionamenti, si fa coraggio e decide di dare la risposta che gli ...

Chi Vuol essere milionario - Enrico Remigio ha vinto un milione di euro : Enrico Remigio ha risposto correttamente all’ultima domanda posta da Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario , riguardante la scritta che lasciò Gene Cernan sul suolo lunare. La risposta corretta, le iniziali della figlia, è stata accesa da Remigio , che ha così vinto il montepremi finale. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro . In passato, in Italia, solo altre tre volte è stato vinto il montepremi finale e i fortunati ...

Chi Vuol essere milionario - la domanda da un milione di euro : la scelta di Enrico Remigio da Gerry Scotti : È arrivato il tanto atteso momento della domanda da un milione di euro . A Chi vuol essere milionario è tempo di verdetti finali: Gerry Scotti pone il quesito che era stato udito solo sei volte nei precedenti 20 anni. "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sul

Cosa scrisse Gene Cernan sulla luna? – SPOILER DOMANDA FINALE Chi Vuol ESSERE MILIONARIO : ATTENZIONE SPOILER Volete sapere la risposta alla DOMANDA da un milione di euro proposta a Chi VUOL Esser MILIONARIO ? Tra le varie possibilità troviamo il simbolo della pace, le iniziali della figlia, God Bless America e Gene was here. La risposta esatta alla DOMANDA è “le iniziali della figlia”. L'articolo Cosa scrisse Gene Cernan sulla luna? – SPOILER DOMANDA FINALE CHI VUOL ESSERE MILIONARIO proviene da Trash ...

Chi Vuol essere milionario : la risposta alla domanda su Gene Cernan è “le iniziali della figlia” : Nella puntata del 29 gennaio 2020, seconda della nuova stagione di "Chi vuol essere milionario ?", Enrico Remigio arriva a leggere la fatidica domanda da un milione di euro. La domanda è incentrata su Gene Cernan , l'ultimo uomo a mettere piede sulla luna, e si chiede cosa abbia scritto sul suolo lunare durante la sua missione.Continua a leggere

“Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan - l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?” | La domanda da un milione a “ Chi Vuol essere milionario” : “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan , l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?” . Questa la domanda da un milione di euro fatta da Gerry Scotti al concorrente Enrico Remigio durante la puntata di “Chi vuol essere milionario” di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. Le opzioni di risposta sono: “Il simbolo della pace”, “le iniziali della figlia”, “God bless America” e “ Gene was here”. La risposta corretta è: “le iniziali della ...

Chi Vuol essere milionario : “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan - l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?” : Chi vuol essere milionario ? stasera sta vedendo una cosa molto rara, cosa che accade raramente, la lettura della domanda n.15, ovvero la domanda che vale un milione di euro. Fino ad oggi è accaduto solo 6 volte, stasera sarà la settima volta. La domanda di questa sera La domanda da un milione di euro di questa sera è la seguente: “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan , l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Le ...

Veneto - a Ospedaletto Euganeo il sindaco vuole intitolare una piazza a Craxi : “Come Pertini e Moro - personaggio Chiave della storia italiana” : Il Fatto Quotidiano lancia una petizione (che ha già raccolto 40mila firme) per dedicare una strada di Milano all’ex procuratore Francesco Saverio Borrelli, il capo del pool Mani Pulite che perseguì i reati di Tangentopoli? Nella profonda campagna veneta, a Ospedaletto Euganeo, a pochi chilometri da Este, una giunta comunale di centro-destra decide di intitolare una piazza a Bettino Craxi, l’ex segretario del Partito Socialista ...

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… -