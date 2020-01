Chi vuol essere Milionario: Enrico ha vinto 1 milione di euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Puntata imperdibile per Chi vuol essere Milionario? stasera mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Gerry Scotti ha letto al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni. Eccola: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?. Le risposte sono: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della figlia, C) Gold Bless America, D) Gene Was Here. La risposta è la B. Poco prima di ripartire dalla Luna Cernan traccio sulla polvere lunare le iniziali di sua figlia Tracy. Si tratta di un episodio molto noto, ma che Cernan raccontò (vedi video in basso) in modo molto speciale a Paolo Attivissimo durante la visita al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano in occasione della donazione della roccia lunare da lui raccolta: «Le sue iniziali sono là. Qualcuno mi ha chiesto quanto ci resteranno, e ... howtodofor

