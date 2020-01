Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020 Amate i quiz? Allora non lasciatevi sfuggire Chi vuol essere milionario. L’amato programma televisivo, in onda oggi 29 gennaio 2020 alle 21:20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa in cui il concorrente in gara Enrico Remigio ha risposto correttamente alla domanda da 300.000 euro lasciando il pubblico senza parole. stasera quindi sarà nuovamente protagonista della trasmissione lo stesso fortunato giocatore che avrà la possibilità di vincere l‘ambito montepremi finale. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Chi vuol essere milionario! Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020 Si prospetta una puntata davvero interessante quella di Chi vuol essere milionario che tra poche ore verrà trasmessa su ... termometropolitico

riotta : Problema #M5S è vuoto leadership politica intellettuale da morte #Casaleggio padre. Chi chiama a congresso moviment… - giannigipi : Nota per chi è un pochino di coccio: Dire che fare questa cosa fa schifo non esclude che la cosa che ha fatto la si… - marcotravaglio : BONAFEDE E MALAFEDE Anzitutto una rettifica importante col capo cosparso di cenere. Ieri ho scritto che chi non vuo… -