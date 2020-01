Chi è Guido Bellitti, il bell’avvocato marito di Marina La Rosa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lontana dai riflettori da un po’ di tempo, Marina La Rosa racconta la sua scelta di dedicarsi ai figli e al marito Guido Bellitti, sconosciuto al mondo dello spettacolo. Lui non sapeva nemmeno che Marina avesse partecipato al Grande Fratello, di cui conserva ancora il ricordo. La Rosa:”Non sapeva nemmeno che avessi fatto il GF“ Si sono conosciuti nel 2005 e sposati dopo 5 anni, nel 2010. Quando Guido e Marina si sono incontrati, nonostante lei fosse reduce dal successo del reality a cui aveva partecipato, lo hanno fatto da totali sconosciuti. All’epoca, infatti, Guido, che fa di professione l’avvocato, specializzato in legislazione europea, viveva a Bruxelles e non aveva avuto modo di seguire la trasmissione: “Viveva a Bruxelles senza televisione quando ci siamo conosciuti, quindi partivo da zero”, dice a Verissimo lei. La coppia non ha mai fatto parlare di sé. Entrambi si ... thesocialpost

MicScandroglio : @GuidoCrosetto @grotondi Hai ragione Guido e or ora rammento che i primi a portare un cappio in parlamento furono… - GUCCYBABY : *Io, che ho la patente da DUE ANNI, guido regolarmente la macchina in centro, strade normali, asse attrezzato e aut… - tizianarcisista : Nessuno: Una tizia a scuola guida: SÌ MA NON È CHE MENTRE GUIDO POSSO METTERMI A PENSARE MH VEDIAMO CHI HA LA PREC… -