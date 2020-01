Chi è Enrico Remigio | il 30enne vincitore a Chi vuol essere milionario

Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol esser milionario (VIDEO) : Enrico Remigio riesce nell'impresa, è il terzo concorrente della storia di Chi vuol essere milionario (quarto contando anche la vittoria del miliardo di lire di Francesca Cinelli nel 2001) a prendere in mano l'assegno da un milione di euro rispondendo alla fatidica quindicesima domanda. Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla luna? Le 4 risposte erano: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della ...

Chi vuol esser milionario - Enrico Remigio vince 1 milione di euro : Enrico Remigio ha appena vinto a Chi vuol essere milionario, il programma condotto da Gerry Scotti. Un traguardo importante perché negli ultimi anni non ci sono stati altri concorrenti che hanno letto la domanda finale da 1 milione. Conosciamo meglio il vincitore. Già dal 22 gennaio 2020, la vincita era “nell’aria”. Enrico Remigio aveva ...

Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol esser milionario : Enrico Remigio riesce nell'impresa, è il terzo concorrente della storia di Chi vuol essere milionario (quarto contando anche la vittoria del miliardo di lire di Francesca Cinelli nel 2001) a prendere in mano l'assegno da un milione di euro rispondendo alla fatidica quindicesima domanda. Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla luna? Le 4 risposte erano: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della ...

Chi Vuol Essere Milionario? : Enrico Remigio ha vinto il milione di euro : Enrico Remigio Enrico Remigio ce l’ha fatta. Nel corso della puntata di Chi Vuol Essere Milionario?, andata in onda questa sera su Canale 5, il concorrente – originario di un paesino in provincia di Pescara – ha risposto correttamente alla quindicesima domanda del quiz serale di Gerry Scotti, portandosi a casa il montepremi in palio consistente in 1 milione di euro. Dopo vari ragionamenti, Remigio ha scelto infatti di ...

Chi vuol essere milionario - Enrico Remigio vince 1 milione di euro : Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio vince 1 milione di euro. Il concorrente pescarese ha trionfato rispondendo all’ultima domanda. Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mi se piede sulla Luna? Era questa la domanda da 1 milione di euro. Enrico Remigio aveva cinque alternative, quattro di risposta e quella di […] L'articolo Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio vince 1 milione di euro è ...

Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” : Enrico Remigio ha vinto un milione di euro a “Chi vuol essere milionario” Enrico Remigio, 30 anni, il quarto concorrente della storia di “Chi vuol essere milionario” ad aver vinto l’intero montepremi del quiz: un milione di euro. Remigio ha risposto alla domanda da un milione nella puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, dopo aver compiuto una scalata esaltante nella puntata precedente. L’ultima domanda ...

Chi vuol essere milionario - ha vinto Enrico Remigio : il milione è suo : Il 30enne Enrico Remigio è riuscito ad entrare nella storia di Chi vuol essere milionario come il quarto concorrente ad essere riuscito a vincere il milione di euro. Il giovane manager originario di Pescara, ma residente a Singapore, ha infatti risposto correttamente alla domanda da un milione di euro mettendo la parole fine all’emozionante cavalcata cominciata una settimana fa nella precedente puntata del programma condotto da Gerry ...

Chi è Enrico Remigio - che ha vinto un milione di euro con la risposta su Gene Cernan : Enrico Remigio è il primo vincitore della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario?", il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. L'ingegnere trentenne che attualmente vive a Singapore, è tornato in Italia proprio per sostenere il provino per partecipare al programma, senza immaginare che sarebbe riuscito a leggere e rispondere correttamente alla fatidica domanda da un milione di euro.Continua a leggere

Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio vince 1 milione di euro! : Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? Per la prima volta, dopo nove anni, a Chi vuol essere milionario? un concorrente (Enrico Remigio) ha letto la domanda da 1 milione di euro. Gerry Scotti è tornato alla grande in onda con un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di quiz. Ecco la domanda da 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario? “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, ...

Enrico Remigio vince a Chi vuol essere milionario : la ‘manina’ di Gerry : Enrico Remigio vince il milione a Chi vuol essere milionario: la ‘manina’ di Gerry, Twitter esulta Da Singapore con furore: Enrico Remigio è giunto all’ultima domanda del celebre quiz show timonato da Gerry Scotti ‘Chi vuol essere milionario?. Questa l’ultima fatica da affrontare per il 30enne originario di Pescara: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare […] L'articolo Enrico Remigio vince a Chi vuol ...

Chi vuol essere Milionario : Enrico ha vinto 1 milione di euro : Puntata imperdibile per Chi vuol essere Milionario? stasera mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Gerry Scotti ha letto al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni. Eccola: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?. Le risposte sono: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della figlia, C) Gold Bless America, D) Gene Was Here. La ...

Chi vuol essere milionario? - Enrico Remigio vince Un Milione di euro : Straordinaria puntata questa sera, Gerry Scotti ha letto per la settima volta nella storia del programma la domanda n.15 quella da un Milione di euro. Una domanda non semplice, “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?” e la risposta è la B, ovvero le iniziali della figlia. Enrico Remigio dopo circa un ora di ragionamenti, si fa coraggio e decide di dare la risposta che gli ...

Chi vuol essere milionario - Enrico Remigio ha vinto un milione di euro : Enrico Remigio ha risposto correttamente all’ultima domanda posta da Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario, riguardante la scritta che lasciò Gene Cernan sul suolo lunare. La risposta corretta, le iniziali della figlia, è stata accesa da Remigio, che ha così vinto il montepremi finale. Enrico Remigio ha vinto un milione di euro. In passato, in Italia, solo altre tre volte è stato vinto il montepremi finale e i fortunati ...

Chi vuol essere milionario - la domanda da un milione di euro : la scelta di Enrico Remigio da Gerry Scotti : È arrivato il tanto atteso momento della domanda da un milione di euro. A Chi vuol essere milionario è tempo di verdetti finali: Gerry Scotti pone il quesito che era stato udito solo sei volte nei precedenti 20 anni. "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sul