Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Enrico Monti è un celebre imprenditore e il marito di Sabrina Salerno, star della musica scelta da Amadeus per salire sul palco di Sanremo 2020. La coppia si è conosciuta nel 1993 e si è sposata nel 2006, dal loro amore nel 2004 è nato Luca Maria. La famiglia vive a Mogliano Vento, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa – aveva svelato in passato la Salerno. – E lì sono rimasta”. Il marito di Sabrina Salerno è estraneo al mondo dello spettacolo e, nonostante la fama della moglie, è sempre rimasto lontano dai riflettori. Gestisce a tempo pieno l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini. Il suo lavoro e l’attenzione alla qualità gli hanno consentito di diventare ... dilei

