Che fine ha fatto Mirko Matteucci? Il video al teatro Ariston di Sanremo | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Missouri 4 al teatro Ariston di Sanremo 2020 Mirko Matteucci, l’ex tassinaro di Propaganda Live, che da quest’anno non partecipa più al programma, ha pubblicato sui suoi canali social una serie di VIDEO in cui racconta di aver preso parte a un nuovo progetto, e nell’ultimo si trova al festival di Sanremo 2020. Ma non svela fino in fondo di che si tratta. “Dice che ogni lungo viaggio comincia con il primo passo… e allora famolo sto passo, no?! Dajeeee!”, ha scritto qualche giorno fa Matteucci su Twitter. “Ti prendono, ti mettono su un aereo e ti dicono vai. Tu gli fai, dove? Vai. La temperatura è ottimale, è una giornata di primavera, si può lavorare pure a mezze maniche, andiamo a lavorare”, racconta il comico nel filmato. E oggi, mercoledì 29 gennaio, Missouri 4 ha pubblicato un nuovo VIDEO che lo ritrae all’ingresso del ... tpi

