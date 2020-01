‘Che boc*e…’: Elodie semi nuda davanti allo specchio, stivali di pelle nera e seno in bella vista [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elodie al settimo cielo: in uscita il suo disco e la partecipazione a Sanremo 2020 Elodie in questi giorni è in fermento per due ragioni. La prima che venerdì uscirà il suo nuovo CD, mentre una settimana dopo sarà una dei 22 Big che gareggeranno al Festival di Sanremo. Ebbene sì, oltre al Di Patrizi alla 70esima edizione della kermesse canora vi parteciperanno altri allievi nati dal talent show Amici di Maria De Filippi. Oltre a fare la cantante, la ragazza è molto attiva su altri fronti, uno su tutti la modella. Infatti è testimonial di un noto brand di intorno e realizza degli shooting fotografici dal sapore bollente. Una testimonianza l’abbiamo avuta da uno scatto che nelle ultime ore è circolato sul web. La Di Patrizi difende Amadeus Qualche giorno fa la bella Elodie ha rilasciato una lunga intervista dove ha confermato che la sua relazione sentimentale col rapper siciliano ... kontrokultura

