Cessione Florenzi, Sabatini: «Come se di Roma rimanesse la periferia…»

Cessione Florenzi, Sabatini commenta: «Perderlo? Come se di Roma rimanesse soltanto la periferia. Pellegrini raccoglierà il testimone» L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'ormai probabile Cessione di Alessandro Florenzi al Valencia. Ecco le dichiarazioni del d.s.: «Perdere questo tipo di giocatori è Come se di Roma rimanesse solo la periferia. Senza nulla togliere alla periferia. Ma questi sono giocatori che costituiscono il cuore pulsante di quella città. Florenzi è stato l'ultimo capitano. Il testimone a chi può passare? Immagino che il prossimo sia Pellegrini. Non credo che il vero problema della Roma sia individuare un capitano Romanista e Romano. Il problema della Roma Come per tutte le squadre è individuare un grande capitano e trovarlo. Perché i grandi capitano sono rari».

