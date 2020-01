Centri Meteo concordi: prima il caldo, poi la prima vera ondata di freddo dell'Inverno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I due Centri Meteo principali a livello mondiale, l'europeo ECMWF e l'americano GFS, sono concordi tra loro nell'annunciare dapprima l'arrivo di un anticiclone molto caldo, seguito repentinamente dalla prima vera e propria irruzione fredda di quest' Inverno. Dopo il passaggio piuttosto rapido di una perturbazione da nord ovest, il Meteo sembra migliorare decisamente i primi giorni di febbraio, grazie all'arrivo di una cellula di alta pressione di origine africana. Caratterizzata da isoterme elevate alla quota di 1500 metri, provocherà temperature molto miti, in collina e montagna, ma probabilmente non sarà così sulle pianure in quanto vi saranno inversioni termiche, nubi basse o nebbie. Nei giorni successivi, a partire dal 5 febbraio, le ensemble dei due modelli concordano sull'arrivo di una saccatura dal nord Europa e una vera e propria incursione di aria fredda ... meteogiornale

Centri Meteo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Centri Meteo