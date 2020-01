Cassazione annulla la condanna a Davide Falcioni: il giornalista che documentò i No Tav (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Corte di Cassazione annulla la condanna a 4 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Torino al giornalista Davide Falcioni. "Lei è accusato di violazione di proprietà privata perché è entrato insieme ai manifestanti a documentare ciò che accadeva. Poteva rimanere fuori e farsi raccontare quanto avveniva dentro dalla polizia" questo si è dire Davide Falcioni dal PM di Torino durante il processo. E questo sipega perché la sentenza della Corte di Cassazione, che (...) - Attualità / Giornalismo, Libertà d'informazione, No Tav, Libertà d'espressione, No logo, Apertura Maxi, Falcioni Davide, diritto di cronaca feedproxy.google

