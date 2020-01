Cassa integrazione fino al 2023. L'ultima carta del Governo per Ilva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La bozza dell’accordo è pronta. Cinque pagine che puntellano un passo in più, non certo un avanzamento decisivo. Quanto basta, insomma, per continuare a trattare. Ma quello che manca è l’elemento più importante: il placet dei massimi livelli. A 48 ore dalla scadenza fissata dal Governo e Mittal sul futuro dell’ex Ilva di Taranto, il punto dirimente è questo: tocca a Giuseppe Conte e al numero uno del colosso dell’acciaio decidere se firmare o meno. Un incontro o una telefonata tra i due sono attesi nelle prossime ore. La chiave è politica, dove per politica si intende la verifica dell’esistenza di una fiducia reciproca. Per conquistare quella dei franco-indiani, il Governo è pronto a caricarsi i costi della Cassa integrazione per tre anni. Una fonte di primissimo livello che partecipa al negoziato ... huffingtonpost

Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Cassa integrazione fino al 2023. L'ultima carta del Governo per Ilva - HuffPostItalia : Cassa integrazione fino al 2023. L'ultima carta del Governo per Ilva - DarJedburg : Alla via così , verso l'abisso. Povera Italia . Aspe' , ma i Tg perché non dicono che cassa integrazione in un anno… -