Case popolari prima agli italiani: Tar dà ancora ragione al modello di Sesto San Giovanni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il tribunale amministrativo regionale lombardo per la quarta volta dà ragione al comune di Sesto San Giovanni: non discrimina gli stranieri Non c'è tre senza quattro. Infatti, per la quarta volta, il Tar della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario di Sesto San Giovanni, che aveva protestato contro la cancellazione della sua domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare, in mancanza di tutta la documentazione relativa alle proprietà immobiliari all'estero prevista per legge. Spieghiamo. Il "modello Sesto", comune amministrato da Roberto Di Stefano, consiste nel predisporre l'assegnazione delle Case popolari dando precedenza ai cittadini italiani bisognosi. Cosa che secondo i giudici del Tar non rappresenta alcuna discriminazione verso gli stranieri. Insomma, le Case popolari prima agli italiani non ... ilgiornale

Fontana3Lorenzo : Dalla regione Lazio, il M5S ed il PD, offrono un esempio di come vogliono far diventare l'Italia. Un bando per l'as… - fattoquotidiano : Ferrara, il sindaco leghista: “Case popolari prima ai ferraresi”. Ma suo vice con stipendio da 4.800 euro non lasci… - matteosalvinimi : #Salvini: 5.000 case popolari in Emilia-Romagna che non sono inutilizzate perché non a norma. Vanno sistemate, e ch… -