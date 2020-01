Carotenuto: Il Napoli rinnega la vocazione internazionale e torna tribale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport parte dal costoso mercato di riparazione del Napoli e dallo smantellamento che arriverà a giugno per darne una lettura differente. Rafa aveva nella testa un principio che lo ispirava ma che finì per tagliargliela, la testa. L’idea che Napoli e i napoletani, per vincere, dovessero smetterla di percepirsi come speciali o unici, i Gennarielli di Pasolini. Dovevano essere più globali e meno tribali. Aveva ragione lui. Quando Napoli vince, lo fa col respiro internazionale di Paolo Sorrentino ed Elena Ferrante. Il gioco degli opposti è sempre stato il preferito del presidente De Laurentiis che non è mai riuscito a portare a termine fino in fondo nessuna rivoluzione. Nella preoccupazione di seguire l’onda popolare e fare tabula rasa con l’esperienza di Ancelotti, questo è il momento di rinnegare ogni vocazione internazionale, per rifugiarsi nella ... ilnapolista

