Carnevale tra storia e tradizioni: ecco le date del 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Carnevale è tra le feste più amate dai bambini per i suoi colori e le sue maschere: ma quali sono le origini dell’evento? ecco alcune informazioni e le date del 2020 Maschera colorata, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/maschera-Carnevale-coriandoli-1155808/) Il Carnevale è una delle feste più amate da bambini, e non solo, durate questi giorni è possibile vestirsi del personaggio che più amiamo e fare scherzi divertenti ai nostri più cari amici. Molti non sanno, però, che questa festa ha radici molto profonde e che la tradizione arriva da lontano: ecco alcune informazioni e quando festeggiare nel 2020. Il significato della parola in se è ‘eliminare la carne’, infatti, il la festività cade proprio durante il periodo di Quaresima dove, di solito, i credenti cattolici non consumano la carne. Anche se oggi questa festa fa ... chenews

adattalaricetta : Castagnole morbide fritte al Marsala un classico del carnevale che non poteva mancare tra le ricette del mio blog!… - nuovacronacamn : MANTOVA - Le giornate si allungano, si avvicina il carnevale e il clima diventa subito festoso anche grazie all'ape… - StartMagNews : Dibattito nella maggioranza e tra economisti ( C.A. Carnevale-Maffè, Luigi Marattin, Riccardo Puglisi) su un emenda… -