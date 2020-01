Carmen Russo festeggia il compleanno della figlia in Kenya (Foto) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La piccola Maria, la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, sta per compiere 7 anni, il giorno del suo compleanno sarà il 14 febbraio, San Valentino, ma con mamma e papà ha già festeggiato (Foto). Tutti e tre insieme sono andati in vacanza in Kenya, un regalo non solo per Maria ma anche per tutta la dolce famiglia. E’ la rivista Nuovo a mostrare le Foto della vacanza in Africa, il relax e le coccole che la coppia si è concessa con tutte le attenzioni possibili per la loro bambina. Per Carmen Russo il tempo scorre davvero lentamente, è sempre in gran forma anche se ovviamente c’è qualche chilo in più ma lei continua ad allenarsi e la sua tonicità la maggior parte delle donne possono solo sognarla. Enzo Paolo da sempre non ha occhi che per lei che in bikini è un vero splendore. In piscina non mancano le acrobazie, Carmen Russo in posa davanti all’obiettivo sa sempre come apparire al ... ultimenotizieflash

