Carlo e Camilla senza pace: spunta il loro figlio segreto. “Eccomi, ora facciamo il Dna” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fino a qualche tempo fa si limitava a postare sui profili social le foto che avrebbero dimostrato di essere il figlio dei regali Carlo e Camilla, ma adesso la questione assume un peso e un’importanza differenti: Simon Charles Dorante-Day, uomo di 53 anni, ha deciso di procedere per altre vie, presentandosi all’Alta Corte del Queensland per ottenere un test del Dna e dimostrare scientificamente le due origini regali. Finora la battaglia di Simon non aveva mai assunto una concreta risonanza. Sarebbe stato concepito quando ancora Carlo e Camilla non avevano stretto vincoli matrimoniali, rispettivamente con Diana e con Andrew Parker Bowles e non avendo ricevuto un riconoscimento effettivo, Simon adesso fa sul serio, intraprendendo un’azione legale contro il Palazzo. Simon Charles Dorante-Day è stato affidato a una famiglia australiana e ad oggi vive nel Queensland, con la sua ... caffeinamagazine

