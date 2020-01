Carlo Conti sporge denuncia per stalking: una donna lo perseguita - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Luana Rosato I messaggi di ammirazione di una fan sono diventati asfissianti a tal punto da spingere Carlo Conti a sporgere denuncia per stalking Spiacevole inconveniente per Carlo Conti che, negli ultimi tempi, pare sia stato perseguitato da una fan troppo invadente tanto da sentirsi costretto a sporgere denuncia per stalking. A riportare la notizia è Il Messaggero, che spiega i motivi per i quali il conduttore Rai si sarebbe sentito costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per porre fine ad una vera e propria persecuzione nei suoi confronti. Come si evince, pare che la donna, che è risultata già iscritta nel registro degli indagati per atti persecutori, abbia infastidito in maniera eccessiva Conti inondandogli la sua casella di posta elettronica con messaggi oltraggiosi. Un’ammiratrice, dunque, che nel tempo si sarebbe rivelata un po’ troppo asfissiante ... ilgiornale

