Carla Velli, lutto per l’ex tronista, morto il padre di suo figlio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Grave lutto per Carla Velli, ex tronista di Uomini e Donne. È, infatti, venuto a mancare l’ex compagno Matteo Voltolina, padre del figlio Emanuele, nato circa due anni fa. A causare il suo decesso, sembrerebbe, un’overdose di farmaci. Carla Velli, lutto per l’ex tronista, morto il padre di suo figlio L’ex tronista di Uomini e donne, Carla Velli è stata travolta da un lutto gravissimo: il suo ex compagno e padre di suo figlio Emanuele, è morto suicida a soli 38 anni. Il corpo dell’imprenditore Matteo Voltolina, è stato trovato senza vita nell’ostello di lusso Anda Venice di Mestre. A causarne il decesso, sembrerebbe essere stata una overdose di farmaci. “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza– ha scritto Carla sui social- Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo ... velvetgossip

Notiziedi_it : Uomini e Donne, lutto per l’ex tronista Carla Velli: ex compagno trovato morto - dilei_it : Chi è Carla Velli di Uomini e Donne - zazoomblog : Chi è Carla Velli di Uomini e Donne - #Carla #Velli #Uomini #Donne -