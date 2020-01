“Capitan futuro” è il passato: con Florenzi si chiude l’era dei capitani romani e romanisti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Capitano ora gioca a calciotto con gli amici il lunedì sera. Capitan Futuro è già il passato, dopo aver provato la saudade inversa in Argentina. E il capitano del futuro anteriore, Alessandro Florenzi, è al divorzio consensuale: via in prestito secco al Valencia fino a giugno, “per ritrovare la serenità e un posto in Nazionale”. La Roma non ha più figli suoi, i capitani coraggiosi romani e romanisti. La società di proprietà USA, sull’orlo del passaggio di mano ad un altro tycoon americano, s’è rimangiata in pochi mesi la rotta del calcio identitario, come usa chiamarsi adesso il ritorno al sovranismo emozionale: le radici, la terra, gli uomini del popolo che difendono la città. Via tutto, reset. Era dal 1984, da Agostino Di Bartolomei, che la Roma non vendeva un capitano romano. Si interrompe, malamente, una striscia di 22 anni: Dzeko sarà il primo straniero ... ilnapolista

