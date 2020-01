Cane eroe per caso: così ha salvato la vita alla sua padrona – FOTO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Cane compie un gesto casuale, un dispetto, che si rivela però fondamentale per la vita della padrona, stando a quanto spiega lei stessa – FOTO Kim, golden retriever (FOTO tratta da Facebook) Quanto successo ad una donna di Taiwan e raccontata da lei stessa su Facebook è davvero incredibile, e ha come protagonista il suo Cane, che, come spiega, attraverso un gesto casuale e per certi versi molto fastidioso, le ha indirettamente salvato la vita Tutto inizia il 13 gennaio quando, la donna in questione doveva prendere l’aereo e partire per Wuhan, la città da cui ha avuto origine il preoccupante fenomeno del Coronavirus. La protagonista della storia, originaria di Taiwan, ha deciso di raccontare a tutti e condividere quanto le è accaduto sui social. In quell’occasione, posta una FOTO in cui si vede il suo passaporto, completamente distrutto e ... chenews

