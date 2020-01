Cancro al seno, ok dell’Aifa al farmaco che permette di evitare la chemioterapia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cancro al seno, ok dell’Aifa al farmaco che permette di evitare la chemioterapia C’è un farmaco che può sostituire la chemioterapia per il trattamento del tumore metastatico al seno. E sarà presto disponibile anche in Italia: si tratta dell’Abemaciclib, un prodotto creato da Lilly che consiste, in sostanza, in un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti che, se assunto in terapia congiuntamente ad un altro farmaco ormonale, il fulvestrant, può riuscire a garantire una migliore aspettativa di vita alle pazienti affette da questo male. L’Abemaciclib, di cui l’Aifa ha recentemente approvato la rimborsabilità (già pubblicata in Gazzetta ufficiale), permetterebbe dunque di allungare la speranza di vita da una media di 47,7 mesi contro i 37,3 mesi per quanto riguarda trattamenti effettuati solo con il fulvestrant. È, naturalmente, un’ottima ... tpi

