Calciomercato Milan, si pensa al dopo Suso: due nomi per i rossoneri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Milan inizia a lavorare per il dopo Suso: due i nomi maggiormente in voga per sostituire l’esterno spagnolo Il Milan lavora già per il dopo Suso. Lo spagnolo è ormai lontano dai rossoneri, direzione Siviglia dove già potrebbe sostenere tra oggi e domani le visite mediche di rito. Come riportato da Sky Sport, sono due i nomi più caldi per sostituire lo spagnolo: il classe ’99 Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht (su cui c’è anche il Friburgo) e Januzaj, ex obiettivo Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Suso lascia il Milan e va al Siviglia: si chiude a ore per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato al… - DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… -