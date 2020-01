Calciomercato Milan, per Piatek l’Hertha fa sul serio: 27 milioni più bonus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo i miraggi della Premier League è la Bundesliga la meta più concreta per Piatek. L'Hertha Berlino si è fatto avanti con i rossoneri per una offerta che soddisfa il club: 27 milioni di euro più bonus. In giornata ci sarà l'incontro a Casa Milan in attesa di sapere se anche Piatek è disposto a trasferirsi in Germania. fanpage

