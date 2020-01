Calciomercato Milan, Matías Viña possibile alternativa a Hernandez (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giornata di mercato intensa per il Milan. Non solo le cessioni di Piatek e Suso nelle trattative di oggi dei rossoneri che hanno pensato anche alle entrate. Nel mirino del club del capoluogo lombardo c'è l'esterno sinistro Matías Viña, talento del Nacional e della nazionale uruguaiano. Il Milan ha presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto, e spera di convincere la dirigenza del club di Montevideo, anticipando il Palmeiras, altra pretendente a Viña. fanpage

FabrizioRomano : Suso lascia il Milan e va al Siviglia: si chiude a ore per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato al… - DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Milan vuole accelerare per Matias #Vina: si attende una risposta dal #Nacional entro sera -