Calciomercato Milan, Matias Vina nel mirino: c’è l’offerta rossonera (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Milan accellera per Matias Vina, successore di Ricardo Rodriguez sulla fascia sinistra: presentata un’offerta per il terzino Il Milan ha intenzione di chiudere al più presto la trattativa per arrivare a Matias Vina. Il classe 1997 raccoglierebbe l’eredità del partente Ricardo Rodriguez per quanto riguarda la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri avrebbero presentato un’offerta al Nacional, club detentore del cartellino del giocatore. 1.5 milioni di euro subito e 7 per il riscatto: questa la formula proposta dal Diavolo. Vina intanto avrebbe fatto sapere che vuole vestire la maglia rossonera. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

