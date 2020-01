Calciomercato Milan, cessione lampo: 27 milioni più bonus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Milan, cessione lampo: 27 milioni più bonus per il cartellino del giocatore che si appresta a dire addio ai rossoneri. Calciomercato Milan – Milan letteralmente scatenato sul mercato, sia per quel che riguarda le operazioni in entrata sia per quando concerne i movimenti in uscita. La dirigenza rossonera è impegnata adesso a sfoltire la … L'articolo Calciomercato Milan, cessione lampo: 27 milioni più bonus proviene da www.inews24.it. inews24

FabrizioRomano : Suso lascia il Milan e va al Siviglia: si chiude a ore per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato al… - DiMarzio : #Milan - Siviglia, parti vicinissime per il trasferimento di Suso. Saelemaekers dell'Anderlecht e Januzaj in corsa… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… -