Calciomercato Juventus, su Emre Can non c'è solo il Borussia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Juventus, su Emre Can non c'è solo il Borussia: gli scenari a tre giorni dalla chiusura della sessione Emre Can, a tre giorni dalla chiusura della sessione invernale del mercato, resta con la valigia in mano. Il centrocampista tedesco, ai margini del progetto tecnico di Sarri, è infatti pronto a ripartire dalla Bundesliga, anche se tra Juventus e Borussia Dortmund va ancora trovata un'intesa. Come riportato da Tuttosport, allora, la speranza del club bianconero è quella che possa tornare a farsi sotto un club di Premier League per scatenare una sorta di asta al rialzo. Il Manchester United resta attento alla situazione, ma a muoversi concretamente potrebbe essere il Tottenham di Mourinho.

