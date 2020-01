Calciomercato Juventus, rivoluzione in due giorni: doppio affare last minute (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come evidenziato dal campo, specie nell’ultima sfida contro il Napoli, la Juventus potrebbe valutare un immediato intervento sul mercato in vista degli ultimi due giorni disponibili. La sensazione è che i bianconeri possano decidere di puntare forte su una nuova mezz’ala, con Rakitic prima opzione delle possibili scelte di Paratici. Una nuova mezz’ala per garantire equilibrio e fantasia. Il centrocampista croato resta un’idea viva, anche se resta in ballo anche il possibile scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan. Calciomercato Juventus, idea Allan: i dettagli Non solo Rakitic, Paratici potrebbe decidere di tentare un affondo finale anche per Allan. Il centrocampista del Napoli, in leggero contrasto con la dirigenza azzurra, potrebbe valutare l’ipotesi di addio ... juvedipendenza

DiMarzio : La #Juventus ha deciso di bloccare tutto #DeSciglio resta a Torino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, notte di riflessione per lo scambio con il #PSG #DeSciglio-#Kurzawa - FabrizioRomano : La Juventus al lavoro per un’idea di scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il PSG, possibilitá da valutare per la fa… -