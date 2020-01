Calciomercato Genoa: ufficiale il ritorno di Masiello. Il comunicato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Masiello, difensore proveniente dall’Atalanta. La nota del club Andrea Masiello è un nuovo giocatore del Genoa. L’annuncio giunge dai canali ufficiali del club ligure, che conferma l’acquisto del difensore ormai ex Atalanta. Ecco il comunicato. «Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver perfezionato con Atalanta Bc, a titolo definitivo, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Masiello (Viareggio, 5 febbraio 1986). Il giocatore ha già svolto i primi allenamenti con i compagni, presso il Centro Sportivo Signorini, agli ordini del tecnico Davide Nicola». calcionews24

DiMarzio : Il giocatore domani in Italia, venerdì le visite mediche col #Genoa - DiMarzio : Italia-Messico, andata e ritorno: #Iturbe può tornare in #SerieA ? - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, è arrivato in città Vittorio #Parigini: test medici in corso per il giocatore -