Calciomercato, Florenzi al Valencia. Mertens lascia il Napoli? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di mercoledì 29 gennaio 2020. L’Inter rallenta per l’attaccante. Il Napoli vicino a Petagna. Via Mertens? MILANO – Calciomercato, le notizie di mercoledì 29 gennaio 2020. Alessandro Florenzi lascia la Roma. Il giocatore è a Valencia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino a giugno con il club spagnolo. La formula dovrebbe essere il prestito secco. Non è l’unico giocatore a trasferirsi in Liga. E’ fatta per l’approdo di Suso al Siviglia. A proposito di Milan. Il futuro di Piatek potrebbe essere in Germania con l’Hertha Berlino che ha accelerato per chiudere nel giro di poche ore. Per Rodriguez il Napoli tentenna e ritorna in auge la pista PSV Eindhoven. Ancora in stand-by, invece, l’addio di Paquetà. Napoli, arriva Petagna. Mertens saluta? Il Napoli continua a seguire da vicino ... newsmondo

