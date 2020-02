Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? Genoa, riecco Iturbe. Juventus, salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma, ecco Carles Perez. Inter, salta Giroud? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato 29 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. JUVENTUS– Saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. Saltato anche il passaggio di … L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? Genoa, riecco Iturbe. Juventus, salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma, ecco Carles Perez. Inter, salta Giroud? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

