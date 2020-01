Cagnolina invade il campo durante la partita e diventa la mascotte della squadra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi vogliamo raccontarvi l’incredibile storia di Tunita, una Cagnolina randagia che non aveva una casa e che all’improvviso si è presentata sul campo durante una partita di calcio, allo Stadio Alfonso Lastras in Messico. Dopo averla portata via, i giocatori hanno deciso di adottarla e farla diventare la mascotte della squadra di calcio. La partita tra Cruz Azul e Atlético de San Luis si stava svolgendo allo Stadio Alfonso Lastras in Messico, quando all’improvviso una Cagnolina color caramello è entrata in campo invadendolo e fermando il match. Era tutta felice, saltava da una parte all’altra. I tifosi non sembravano per nulla infastiditi di questo piccolo contrattempo, anzi, la incitavano con grida piene di gioia. A un certo punto un giocatore dell’Atlético de San Luis le si è avvicinato. Germán Berterame si è avvicinato e l’ha presa dolcemente in ... bigodino

