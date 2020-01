Cagliari ecco Pereiro: l’arrivo del centrocampista all’aeroporto – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari, in arrivo il primo colpo: Gaston Pereiro è arrivato in città. Il VIDEO dell’accoglienza all’aeroporto di Elmas (-Dal nostro inviato a Cagliari) Gaston Pereiro è sbarcato all’aeroporto di Elmas. La trattativa lampo con il PSV Eindhoven è andata a buon fine ed il trequartista uruguaiano dovrebbe firmare nelle prossime ore con il Cagliari Calcio. Mancino educato e visione di gioco: Pereiro rinforza il reparto offensivo di Rolando Maran aggiungendo qualità alla formazione isolana. Tantissime persone ad attendere Pereiro all’aeroporto di Cagliari. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

