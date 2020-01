Caccia: domani chiude la stagione venatoria “tra incidenti mortali, calendari venatori illegali e bracconaggio” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Specie rare e protette uccise a fucilate – tra cui capovaccaio, ibis eremita, aquila di Bonelli, lanario, per non parlare degli enormi traffici di uccelli da richiamo – ; buona parte delle regioni italiane che continuano a violare, in maniera sistematica, le leggi italiane e i principi europei e internazionali sulla tutela della fauna selvatica e l’attività venatoria: 9 i ricorsi amministrativi da parte del WWF accolti dai giudici in altrettante regioni“: le 323 guardie WWF in quasi 15.000 ore di servizio “hanno rilevato 645 violazioni, 170 delle quali di tipo penale con relativa segnalazione alle Autorità competenti, hanno disposto 178 sequestri, comminate sanzioni per 172.500 Euro e hanno recuperato 705 animali. 130mila i km percorsi sul territorio e 4.041 le persone controllate. Numeri che rappresentano purtroppo solo la punta dell’iceberg: basti ... meteoweb.eu

Alberto_Caccia : @domy88verde Oggi, massimo domani, si ufficializza tutto. Slittato incontro definitivo ieri pomeriggio. - LaStampa : A presentare l’Opening Festival di lunedì sera sarà Chiara Giallonardo Salta l’esibizione delle Frecce Tricolori.… - AndreCardi : RT @adumanlio: @Alenize82 @AndreCardi @DanieleGarbo Domani thiem caccia la sorpresona -