Busto Arsizio-Monza | Semifinale Coppa Italia volley femminile 2020 | programma | orario | tv

Volley femminile - Serie A1 : Busto Arsizio e Chieri vincono in trasferta. Nessun problema per Novara e Scandicci : Si sono appena conclusi i match della 16esima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Busto Arsizio ha vinto in trasferta con un perentorio 3-0 sul campo di Brescia (25-19 25-19 25-20). Grandissima protagonista del match è stata la schiacciatrice belga Britt Herbots capace di mettere a referto ben 18 punti. Alessia Gennari e compagne non hanno avuto troppi problemi a conquistare la vittoria che rafforza il secondo posto in ...

Volley femminile - Serie A1 : 16ma giornata. Conegliano a Casalmaggiore - Busto Arsizio e Novara per rispondere : Nel weekend si giocherà la sedicesima giornata della Serie A1 2020 di Volley femminile. Conegliano sembra essere padrona assoluta del campionato, le Campionesse d’Italia occupano la prima posizione con sei punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice e vogliono confermare la loro posizione di forza: le Pantere faranno visita all’ambiziosa Casalmaggiore, squadra di ottima sostanza che può mettere in difficoltà le ragazze di ...

Volley femminile - Busto Arsizio passeggia sul Resovia in CEV Cup e ipoteca i quarti di finale : Busto Arsizio ha sconfitto il Developres Resovia per 3-0 (25-22; 25-17; 25-22) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2020 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle,detentrici del trofeo, hanno trionfato di fronte al proprio pubblico del PalaYamamay e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: bisognerà conquistare almeno due set nel ritorno in Polonia, ...

Busto Arsizio-Resovia in tv oggi : orario - programma - streaming - sestetti Cev Cup volley femminile 2020 : oggi, giovedì 23 gennaio è in programma la sfida tra Unet E-Work Busto Arsizio e le polacche del Resovia, gara di andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Partita non semplice per un Busto Arsizio che arriva comunque a questo appuntamento in ottima condizione sia fisica che psicologica dopo aver consolidato il secondo posto in classifica in campionato. Le lombarde sono campionesse in carica di questa competizione e .non vogliono abdicare. Con ...

Volley femminile - Serie A1 2020 : 15ma giornata. Conegliano e Busto Arsizio vincono : Pantere in testa. Scandicci ko : Conegliano si conferma saldamente in testa alla classifica della Serie A1 2020 di Volley femminile al termine della quindicesima giornata. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Filottrano per 3-1 in una partita estremamente combattuta, le Pantere hanno lottato punto a punto con la Lardini riuscendo a imporsi faticando più del previsto di fronte al proprio pubblico: le Campionesse del Mondo si sono affidate alle solite Paola Egonu (16 ...

Francesca Piccinini a Busto Arsizio/ Il ritorno sognando le Olimpiadi di volley : Francesca Piccinini a Busto Arsizio, il ritorno dell'atleta sognando le Olimpiadi di volley che si disputeranno quest'anno in Giappone a Tokyo.

Francesca Piccinini - a 41 anni torna a giocare a pallavolo : in campo in A2 con Busto Arsizio : Ha esordito in Serie A nel 1993 con la Teodora Ravenna. Sono passati 27 anni ma Francesca Piccini ha deciso che, dopo aver spento 41 candelini appena sei giorni fa, non è ancora arrivato il momento di dire addio alla pallavolo: l’ex azzurra è da oggi ufficialmente una nuova giocatrice della Unet e-work di Busto Arsizio, squadra che milita in Serie A-2. “La società biancorossa accoglie con piacere ed orgoglio la giocatrice toscana, ...

Pallavolo - Francesca Piccinini torna a giocare : ha firmato con Busto Arsizio : A pochi mesi dalla sua decisione di lasciare la Pallavolo, la 41enne schiacciatrice toscana torna in campo grazie all'accordo con Busto Arsizio. "Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni", ha dichiarato Francesca Piccinini. Il sogno di una delle più grandi icone del volley femminile è quello di una convocazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.Continua a leggere

Volley - Francesca Piccinini torna a giocare! Nuova giocatrice di Busto Arsizio - la Divina insegue le Olimpiadi 2020 : Francesca Piccinini torna ufficialmente a giocare! La trattativa con Busto Arsizio è giunta a una conclusione positiva, la schiacciatrice è una Nuova giocatrice delle Farfalle: questa sera il Presidente Giuseppe Pirola lo ha comunicato alla squadra negli spogliatoi del PalaYamamay dopo la netta vittoria contro Firenze come ha riportato La Prealpina, l’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di domani. La 41enne aveva annunciato il suo ...

Volley femminile - Serie A1 : 14^ giornata. Conegliano espugna Monza - +6 su Busto Arsizio. Ok Novara e Scandicci : La Serie A1 di Volley femminile è tornata dopo la pausa per i tornei preolimpici, questa sera si è disputata la quattordicesima giornata con sette partite in programma. Conegliano si conferma in testa alla classifica dopo aver sconfitto Monza a domicilio, le Campionesse d’Italia si sono imposte con un secco 3-0 alla Candy Arena grazie allo show di un’indemoniata Paola Egonu: l’opposto a messo ha segno 23 punti (3 muri, 4 aces) ...

Busto Arsizio - orrore al parco : donna scopre tre cani decapitati gettati in sacchi neri : Le carcasse di tre cani decapitati sono state ritrovate in altrettanti sacchi neri nel parco Altomilanese di Busto Arsizio, in provincia di Varese. A fare la macabra scoperta una donna che, insospettita dalla presenza dei sacchi, li ha aperti scoprendone il contenuto. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: il sospetto è che i cani siano stati decapitati per non far rinvenire il microchip.Continua ...

Volley femminile - Francesca Piccinini pronta a tornare in campo! Trattativa avanzata con Busto Arsizio - sogno Olimpiadi : Francesca Piccinini sarebbe pronta per tornare in campo! La Divina della pallavolo italiana sarebbe in Trattativa con Busto Arsizio e già nel weekend potrebbe essere a disposizione di coach Stefano Lavarini per la sfida contro Chieri. Come riporta il quotidiano La Prealpina, la schiacciatrice potrebbe tornare in gioco dopo che a settembre aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica: negli ultimi due mesi la 41enne era tornata ...

Busto Arsizio - incendio nella notte al termovalorizzatore Accam : in fiamme un serbatoio di olio : È scoppiato intorno alle 2 della scorsa notte l'incendio nei pressi del termovalorizzatore di Busto Arsizio nel Varesotto: intervenuti almeno 25 vigili del fuoco con otto automezzi per domare le fiamme divampate da un serbatoio di olio idraulico. Sul posto anche i tecnici Arpa per i rilievi del caso.Continua a leggere

Incendio all’inceneritore di Busto Arsizio - maxi intervento dei pompieri nella notte : Alle 2 di stanotte è scattata la maxi emergenza che ha portato a Busto Arsizio 8 squadre di Vigili del fuoco per domare l’Incendio sviluppatosi nell’inceneritore di rifiuti dell’Accam. i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arconate per Incendio all’interno di impianto industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate nel complesso industriale del termovalorizzatore. ...