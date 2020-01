Btp trentennale del Tesoro: prezzi giusti cercasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Asta record per il nuovo Btp trentennale del Tesoro, con una domanda pari a qualcosa come 47 miliardi di euro, a fronte dei 7 messi sul mercato, per la prima tranche del nuovo benchmark Asta record per il nuovo Btp trentennale del Tesoro, con una domanda pari a qualcosa come 47 miliardi di euro, a fronte dei 7 messi sul mercato, per la prima tranche del nuovo benchmark; 360 investitori, insomma, per il nuovo Btp a 30 anni, con scadenza 1settembre 2050 e cedola annua del 2,45. Il (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

infoiteconomia : BTp 2030 sotto 1% e trentennale verso l’1,5%, ecco i guadagni con il “fly to yield” - borsainside : I #BTP a 30 anni sono insidiosi, scopri il segreto dei titoli di stato italiani trentennali - segretibancari : #Rendimento #BTP 30 anni: i segreti del BTP trentennale a gennaio 2020 -