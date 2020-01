Bruno Fernandes Manchester United: affare fatto per 80 milioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Manchester United è ad un passo dall’acquisto di Bruno Fernandes: affare da 80 milioni con lo Sporting Lisbona Il Manchester United mette a segno il colpo più oneroso di questo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano portoghese Record, i Red Devils avrebbero praticamente chiuso l’affare con lo Sporting Lisbona per Bruno Fernandes. affare da 80 milioni complessivi: 55 per il cartellino del portoghese, più 25 milioni di bonus. Lo Sporting Lisbona si assicura anche un 10% su una possibile futura plusvalenza: adesso si libera Pogba? Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GoalItalia : C'è l'accordo tra Manchester United e Sporting per Bruno Fernandes ?? - firdausdwika : RT @utdreport: Bruno Fernandes’ move to #mufc is ‘done’ #mulive [di marzio] - ifine : RT @utdreport: Bruno Fernandes’ move to #mufc is ‘done’ #mulive [di marzio] -