Brexit, via libera all’accordo di recesso: eurodeputati intonano in Aula il tradizionale valzer delle candele (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’Europarlamento ha approvato l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. I voti favorevoli sono stati 641, quelli contrari 49, le astensioni 13. Subito dopo il voto gli eurodeputati si sono tenuti mano nella mano e hanno cantato una canzone tradizionale scozzese ‘Auld Lang Synè, nota come il valzer delle candele. “È molto difficile dire addio, troppo definitivo, quindi insieme ai colleghi dico soltanto arrivederci. Voglio usare le parole di Jo Cox, la deputata britannica uccisa in una campagna elettorale, ‘Abbiamo molto più in comune di quanto ci divida” ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo il voto. In Aula, molti eurodeputati erano in lacrime e si abbracciavano. “Siamo profondamente rattristati di essere arrivati a questo punto”, della decisione del Regno Unito “abbia deciso di lasciare la famiglia ... ilfattoquotidiano

