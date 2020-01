Brexit, ormai è fatta. Ue addio, ma buongiorno Usa non è scontato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bruxelles, 29 gen. (askanews) – Sembra che arrivi, e invece se ne sta andando. L’ambasciatore britannico presso il Consiglio dell’UE Tim Barrow arriva al Consiglio dell’Unione europea per depositare la ratifica dell’accordo di recesso, prima del voto dell’emiciclo. Insomma l’ultimo atto prima che la Brexit diventi realtà. Il voto del Parlamento europeo arriva due giorni prima della scadenza della Brexit venerdì, con il governo del primo ministro britannico Boris Johnson che ha approvato il disegno di legge la scorsa settimana. L’infinito psicodramma politico avrà quindi una conclusione. Per qualcuno è un suicidio economico. Per altri è il trionfo per il premier Johnson, vincitore alle urne il 12 dicembre, e dunque con in tasca il consenso degli elettori. Brexit sarà, seppur progressiva. Ma uscire per andare dove? Intanto nella Perfida ... notizie

