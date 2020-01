Brexit: ok del Parlamento europeo al divorzio Ue – Gb (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Via libera dal Parlamento europeo all'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Ue. I sì sono stati 621, i no 49 e gli astenuti 13. Subito dopo il voto gli eurodeputati si sono tenuti mano nella mano e hanno cantato una canzone tradizionale scozzese 'Auld Lang Syne', nota come il valzer delle candele firenzepost

