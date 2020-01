Brexit: l’Europarlamento vota il sì all’uscita del Regno Unito dall’Europa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “C’eravamo tanto amati” potrebbe diventare il motto che sigla la fine dei rapporti tra Regno Unito ed Europa; oggi l’Europarlamento ha votato, la Brexit si farà. Prossimi step l’approvazione del Consiglio Europeo, ma si tratterà di un’approvazione formale, l’uscita ufficiale e l’inizio della fase 2, quella legata alle trattative economiche. Fra due giorni, a mezzanotte ora italiana, il Regno Unito sarà fuori dall’Unione Europea. Una votazione molto sentita da parte dei presenti, caratterizzata da un momento molto toccante che ha visto protagonisti gli europarlamentari. Brexit: c’è il si Con 621 voti a favore, 49 contrari e 13 astenuti, il Parlamento ha votato il sì definitivo alla Brexit. Il 31 gennaio Londra sarà ufficialmente fuori dall’Unione Europea, ma la questione non si conclude così, si aprirà infatti la seconda fase, quella più delicata, legata alle trattative e ai ... thesocialpost

LucioRomano02 : 'Non è che un arrivederci' L'Europarlamento approva la Brexit e intona il canto dell'addio: lacrime e abbracci tra… - dettifurio : la Repubblica: Gli ultimi due giorni del Regno Unito nella Ue: anche l'europarlamento approva Brexit.... Ci avete… - DaniBelle75 : That's the spirit!! #Brexit :_( L'Europarlamento approva la Brexit e intona il canto dell'addio: lacrime e abbracci… -