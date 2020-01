Brexit, il Parlamento Ue vota accordo su uscita del Regno dall’Unione. Gentiloni: “Giorno triste”. Farage: “La prossima sarà l’Italia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mancano ormai poche ore al voto con il quale il Parlamento europeo si esprimerà sull’ultima versione dell’accordo sulla Brexit raggiunto tra i negoziatori dell’Unione europea e il governo di Boris Johnson. accordo che, in caso di approvazione, entrerà in vigore il 31 gennaio, sancendo la definitiva separazione che avverrà con un processo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020. Data entro la quale Londra e Bruxelles entreranno nella fase calda dei negoziati per stipulare nuovi accordi. “Il collegio ha discusso” il documento, “ma sarà adottato solo la settimana prossima, il 3 febbraio, quando il Regno Unito avrà lasciato l’Unione europea”, ha spiegato il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, dopo la presentazione al collegio dei commissari della bozza della direttiva per il negoziato per le relazioni future col Regno ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Brexit, il Parlamento Ue vota accordo su uscita del Regno dall’Unione. Gentiloni: “Giorno triste”. Farage: “La pros… - pinapic : Commosso arrivederci ai @LabMEPs da parte dei @TheProgressives dopo tanti anni di duro ma appassionante lavoro insi… - Rinaldi_euro : Sì definitivo Parlamento a legge Brexit - Mondo - ANSA -