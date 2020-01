Brexit, il 31 gennaio perdiamo Londra ma ci teniamo Shakespeare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non bastarono due scomuniche a Enrico VIII e una Elisabetta I a far recedere Londra dallo scisma anglicano, e non sono servite le più funeste previsioni sull’impatto economico e sulla vita quotidiana dei sudditi di sua maestà a ribaltare l’esito del referendum sul Brexit.Anzi, tre anni di quasi impossibilità a districare il destino della Gran Bretagna da quello dell’Europa e di continui dibattiti, hanno confermato la fatale attrazione dello strappo, quasi una vertigine. Non si potrà più sostenere che gli elettori britannici abbiano scelto con disinformazione o emotività, mentre dobbiamo prendere atto che l’Unione Europea ha esercitato una capacità minima di seduzione, incapace di proporsi ai britannici come una protezione rispetto alle sfide globali e un destino comune.Con queste premesse, il negoziato della ... huffingtonpost

